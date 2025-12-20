Η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή 19/12, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, τα ευχάριστα νέα, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης Σκοποβολής πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα μαζί με το σύζυγό της και το σκυλάκι τους, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η Άννα Κορακάκη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού της, το οποίο είναι κοριτσάκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

govastiletto.gr – Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες & η επέτειος γάμου