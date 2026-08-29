Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης έζησαν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα, αφού βάφτισαν την κόρη τους, Αθηνά, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο και τη γιορτή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, θέλοντας να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις από αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή.

Στην ανάρτησή της, η Άννα Κορακάκη αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σημασία της ημέρας και στις ευχές που συνοδεύουν την κόρη της στο νέο της ξεκίνημα.

Η Άννα Κορακάκη έγραψε: «Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου.

Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη και αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται».

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

govastiletto.gr – «Από Ολυμπιονίκης…σε full-time μαμά» – Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της αγκαλιά με την κόρη της