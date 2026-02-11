Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, καθώς την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έγιναν για πρώτη φορά γονείς ενός υγιέστατου κοριτσιού.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη χαρά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πόσο ξεχωριστή ήταν αυτή η εμπειρία για εκείνη και την οικογένειά της.

Μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, η Άννα περιέγραψε τα συναισθήματά της με ενθουσιασμό: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι και ανακουφισμένοι που όλα πήγαν καλά. Νιώθουμε ευλογημένοι και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι επιθυμεί να γίνει γονέας να τα καταφέρει».

Η ίδια εξήγησε ότι η απόκτηση του παιδιού ήταν ένα όνειρο που σχεδίαζαν με τον σύζυγό της από την αρχή της σχέσης τους.

Παρά τις απαιτήσεις της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και το έντονο αγωνιστικό πρόγραμμα, η στιγμή ήρθε όταν έπρεπε.

«Όπως στον αθλητισμό, θέλω να δίνω το 100% σε ό,τι κάνω, έτσι και τώρα ήμασταν έτοιμοι και πολύ τυχεροί που ήρθε τη στιγμή που έπρεπε», πρόσθεσε.

Govastiletto.gr -Γέννησε η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της