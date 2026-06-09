Η Άννα Κουρή, η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από ρόλους της σε αγαπημένες ελληνικές σειρές, όπως Οι μεν και οι δεν, Δεληγιάννειον παρθεναγωγείον, Οι τρεις χάριτες, Hotel Ελβίρα και πολλές άλλες, κάνει αυτές τις μέρες διακοπές στη Μύκονο.

Η τηλεοπτική «Βάνα Δάγκα» των Οι μεν και οι δεν και ο σύζυγός της, δικηγόρος Βύρωνας Πολυγερινός επέλεξαν το νησί των ανέμων για να περάσουν όμορφες στιγμές μαζί.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από τρεις δεκαετίες, ενώ πριν το αποφασίσει να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, είχε σχέση δέκα χρόνια. Παρόλο που η Άννα Κουρή είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και οι παπαράτσι την έχουν πετύχει με τον άνδρα της κυρίως σε πρεμιέρες θεατρικών παραστάσεων.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr κατέγραψε το ζευγάρι σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια, παρέα με το σκυλάκι τους, τον Ορφέα. Χαλαροί, χαμογελαστοί και ντυμένοι casual, οι δυο τους απόλαυσαν τον περίπατό τους στα γραφικά στενά και στη συνέχεια κάθισαν για ένα ποτό στο γνωστό μπαρ Aroma.

Η αγάπη της Άννας Κουρή για τα ζώα είναι μεγάλη. Σε συνέντευξή της έχει μιλήσει με τρυφερότητα για τη μοναδική σχέση που έχει χτίσει με τον Ορφέα.

Η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδε στο δρόμο, ένιωσε ότι έπρεπε να τον πάρει κοντά της και πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς ζώα.

Σε άλλη συνέντευξή της έχει μιλήσει για την απώλεια της Τερέζ, της σκυλίτσας της που πρωταγωνιστούσε, και μάλιστα επί πληρωμής, στη σειρά Οι μεν και οι δεν.

Όπως έχει πει, με το περίφημο Τερεζουλίνι έζησε μαζί 12 χρόνια και η απώλειά του της κόστισε, κάνοντάς την να κλαίει για ένα μήνα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Άννα Κουρή: Το τραγικό λάθος με τον ήλιο που κόστισε τη ζωή του σκύλου μου