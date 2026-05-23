Η Άννα Κουρή μίλησε συγκινημένη για τη μεγάλη απώλεια της αγαπημένης της σκυλίτσας, της Τερέζ, που είχε γίνει γνωστή μέσα από τη σειρά Οι Μεν και οι Δεν.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η Τερέζ έζησε μαζί της 12 χρόνια, όμως τελικά πέθανε από καρκίνο του δέρματος, κάτι που δεν γνώριζε ότι μπορεί να συμβεί και στα σκυλιά λόγω της έντονης έκθεσης στον ήλιο.

Η Άννα Κουρή εξήγησε πως η απώλεια της σκυλίτσας της ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εκείνη, ενώ όταν αργότερα πέθανε και ο γιος της Τερέζ, η συναισθηματική φόρτιση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για έναν ολόκληρο μήνα έκλαιγε καθημερινά, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως πραγματικά δραματική.

