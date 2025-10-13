Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό πως από τη ζωή έφυγε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή και αγαπητή από τον ρόλο της μπεμπέκας στις «Τρεις Χάριτες».

