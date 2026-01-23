Μία ημέρα μετά το αιφνιδιαστικό τέλος από την εκπομπή, Καλημέρα Ελλάδα, η Άννα Λιβαθυνού προχώρησε σε μια κίνηση που μαρτυρά την έντονη δυσαρέσκειά της. Η δημοσιογράφος διέγραψε κάθε κοινή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Στάθη από το Instagram, κάνοντας σαφές ότι η συνεργασία τους δεν έληξε σε καλό κλίμα.

Όπως όλα δείχνουν η παρουσιάστρια νιώθει πληγωμένη και ίσως και αδικημένη από την στάση που κράτησε ο Παναγιώτης Στάθης στην απόφαση του σταθμού να την απομακρύνει από την εκπομπή επιρρίπτοντάς της ουσιαστικά την ευθύνη για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Στάθη για την αποχώρηση της Άννα Λιβαθυνού

Υπενθυμίζουμε ότι ο παρουσιαστής στην χθεσινή εκπομπή είπε: «Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω κάτι σε εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά πως από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση της στην εκπομπή, να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ότι κάνει στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε θα συνεχίσουμε, η εκπομπή θα συνεχιστεί».

