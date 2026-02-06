Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026,
Lifestyle

Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη της ανάρτηση μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

16 ημέρες μετά...
Βασίλης Κοντζεδάκης
06.02.2026 | 12:20 UPD:06.02.2026, 12:39
Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη της ανάρτηση μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Η Άννα Λιβαθυνού «έσπασε» σήμερα, Παρασκευή 6/2, την σιωπή της 16 ημέρες μετά την ξαφνική και απότομη αποχώρησή της από την εκπομπή του Αντ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Στάθης εμφανίστηκε στις 22 Ιανουαρίου χωρίς την συνεργάτιδά του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για τα όσα συνέβησαν στα παρασκήνια. Η παρουσιάστρια δεν είχε καν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της, ενώ έφυγε πολύ στεναχωρημένη από το κανάλι.

Σήμερα, η Άννα Λιβαθυνού έστειλε μέσα από τη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το εξής μήνυμα: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας. Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ότι κι αν γίνει! Την αγάπη μου».

govastiletto.gr – Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και διέγραψε τις κοινές τους φωτογραφίες!

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άννα Λιβαθυνού #Καλημέρα Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.