Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Άννας Λιβαθυνού με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Η δημοσιογράφος δεν εμφανίστηκε στην έναρξη της εκπομπής την Πέμπτη, αφήνοντας τον Παναγιώτη Στάθη να συνεχίσει τη ροή του προγράμματος χωρίς την παρουσία της. Η αποχώρηση είναι οριστική, κλείνοντας έναν κύκλο για το ενημερωτικό δίδυμο του ΑΝΤ1

«Από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτη πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει στην ενημέρωση», είπε στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα ο Παναγιώτης Στάθης.

Μόνος του από σήμερα στην εκπομπή ο Παναγιώτης Στάθης όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί.

Η τελευταία εμφάνιση της Άννας Λιθαβυνού ήταν το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, χωρίς να προμηνύει τη σημερινή της αποχώρηση.

Βίντεο από τη χθεσινή εμφάνιση της δημοσιογράφου στην εκπομπή.

