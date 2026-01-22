Η παρέα της εκπομπής «Buongiorno» σχολίασε την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος γνώριζαν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την αποχώρηση της δημοσιογράφου, με την παρουσιάστρια του Mega να αναφέρει ότι έχει πληροφορίες για την αντικαταστάτρια της Άννας Λιβαθυνού, η οποία θα βρεθεί το επόμενο διάστημα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη.

«Μου έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη. Είναι ένα κορίτσι που δεν είναι πολύ γνωστό. Έχω αυτή την πληροφορία. Δεν είναι πολύ γνωστό κορίτσι, είναι δημοσιογράφος και θα συνεχίσει. Πολλές φορές αυτά αλλάζουν και εκτίθεσαι χωρίς να υπάρχει και λόγος και δημιουργείς μια αναμπουμπούλα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Στη συνέχεια, ανάφερε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος γνώριζε από την προηγούμενη εβδομάδα για την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού.

«Το θέμα είναι ότι εσύ αυτό το ήξερες από την προηγούμενη εβδομάδα. Βγάζω εκτός τον Παναγιώτη Στάθη. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του που ποτέ δεν έχει προκαλέσει», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Επειδή χθες είδα την έναρξη, ήταν απειλητική. Με το ύφος που είχε έλεγα… μήπως φύγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής;» σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

