Μαζί της ήταν η καλή φίλη της, Ντόλα Νομικού.

Όπως πάντα, η 80χρονη ήταν ντυμένη κομψά επιλέγοντας μια μακριά κλος φούστα, ένα πουκάμισο και μια καφέ δερμάτινη ζώνη στη μέση της. Από πάνω φόρεσε ένα καρό σακάκι σε απόχρωση του γκρι και κράτησε μια μπλε δερμάτινη τσάντα με μακρύ λουράκι. Τα αγαπημένα της γκρι Guy Laroche φλατ παπούτσια ολοκλήρωσαν το πρωινό της look.

Μετά την απώλεια του συζύγου της, τον Ιανουάριο του 2023, η Άννα Μαρία ζει μόνιμα στην Αθήνα.

govastiletto.gr – Παύλος Ντε Γκρες: Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάλ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση