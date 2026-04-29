Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τις φήμες περί κρίσης στον γάμο της. Η γνωστή ηθοποιός έδωσε τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαζύγιο από τον Φάνη Μουρατίδη, βάζοντας τέλος στις εικασίες γύρω από την κοινή τους πορεία μετά από 18 χρόνια συμπόρευσης.

Δεν είναι τουλάχιστον κουραστική αυτή η συνεχόμενη φήμη που επανέρχεται για σένα και τον Φάνη ότι «χωρίζουν», «θα χωρίσουν», «χώρισαν και δεν το λένε»;

Κοίταξε στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δυο, υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάνουμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας –οι τέσσερις δηλαδή– είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι δικό μας. Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει. Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται. Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς.

Σαν να έχουν ανοίξει μια πόρτα στη ζωή τους.

Ακριβώς. Εγώ δεν έχω ανοίξει καμία τέτοια πόρτα, ούτε ο Φάνης, και δεν πρόκειται να ανοίξουμε και ποτέ. Έχω βαρεθεί όμως να διαβάζω συνέχεια πράγματα που είναι βγαλμένα από τον εγκέφαλο κάποιου.

Και να συνεχίζονται επί χρόνια.

Ναι, επί χρόνια, με το ζόρι. Στην αρχή με πείραζε γιατί θεωρούσα ότι υπήρχε κακεντρέχεια. Τώρα πια δεν με νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: «Τι να κάτσουμε να γράψουμε σήμερα; Ε, ας γράψουμε ότι χωρίζουν». Έχω διαβάσει πολλές φορές για ανθρώπους που τους γνωρίζω και είναι όλα ψέματα. Εδώ έχουν γράψει για ανθρώπους ζωντανούς ότι πέθαναν…

Νομίζω ότι αυτό σας συμβαίνει επειδή δεν έχετε κοινή δημόσια παρουσία.

Ναι, έχεις δίκιο. Πιθανότατα να είναι αυτό. Δεν μας αφορούσε ποτέ να φαινόμαστε δημοσίως μαζί. Εννοείται ότι κυκλοφορούμε δημόσια παντού, δεν κρυβόμαστε ποτέ. Αλλά δεν πάμε στη Μύκονο να φωτογραφηθούμε, πάμε εκεί που μας αρέσει.

Παντρευτήκατε, έγκυος εσύ στον 8ο μήνα, και δεν θυμάμαι να έχω δει σχετική φωτογραφία σας.

Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Είχε κυκλοφορήσει τότε μια φωτογραφία που έβγαλε κάποιος από ψηλά μέσα στο δημαρχείο, όπου ίσα που διακρινόμασταν ότι είμαστε εμείς.

Δεν είχατε επικοινωνήσει τότε τον γάμο σας.

Δεν θέλαμε. Ούτε όταν γέννησα, ούτε όταν βάφτισα τα παιδιά μου.

Τώρα που λες για τους γιους σας, δεν έχω ιδέα –και γιατί να έχω δηλαδή– σε ποιον μοιάζουν. Πώς έχετε καταφέρει να μην τους έχουμε δει ποτέ;

Απλά το αποφασίσαμε και τελείωσε. Άμα δεν θέλεις, γίνεται. Ειδικά όταν ήταν μικροί, είχαμε απειλήσει με μηνύσεις αν δημοσιεύονταν φωτογραφίες τους. Είναι δική τους απόφαση τώρα που μεγάλωσαν και θα ενηλικιωθούν αν θέλουν να φανούν.

govastiletto.gr -Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Απαντά για τις πλαστικές επεμβάσεις – «Έχω κάνει ελάχιστα πράγματα»