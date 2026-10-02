Καλεσμένη της Αθηναΐδος Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης (1/10) ήταν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις και αναπολήσεις από την πορεία της. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία-σταθμό με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη στους θρυλικούς «Ψίθυρους Καρδιάς», στις ρίζες της, στον ρόλο των social media στη σύγχρονη τέχνη, αλλά και στη δημοσιότητα που περιβάλλει την προσωπική της ζωή δίπλα στον Φάνη Μουρατίδη.

«Χάρη στον Μανούσο έγινε αυτή η ταύτιση. Πήρε εμένα, που δεν με ήξερε κανείς, και μπόρεσε να ενσωματώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον ρόλο. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι σε ένα γύρισμα που είχαμε μία ερωτική σκηνή με τον Απόστολο (Γκλέτσο), επειδή κρυώναμε λίγο και γκρινιάζαμε, έβγαλε κι αυτός τα ρούχα του», θυμάται η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και εξομολογείται:

«Τότε προσπαθούσα να διαχειριστώ την κατάσταση, το θυμάμαι σαν μια τρικυμία. Δεν μου ήταν ευχάριστο, δεν είχα επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει, ήμουν μέσα στη θύελλα. Αργότερα απέκτησα συνείδηση. Συνέβαιναν όλα αυτά δίπλα μου και ήταν πολύ για μένα, ήθελα να κρυφτώ».

«Έχω καταγωγή από Αιθιοπία και Κρήτη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα πολύ φιλελεύθερο σπίτι, οι γονείς μου με στήριζαν, αρκεί να κάνω αυτό που αγαπώ. Σήμερα δεν ξέρω τι αρκεί για τα παιδιά. Υπάρχει αυτή η ευκολία η φαινομενική στο διαδίκτυο, μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα εκτίθενται στην κάμερα οι άνθρωποι σήμερα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί τη δημοσιότητα αλλά μόνο το θέατρο, όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ήταν βδέλυγμα τότε η τηλεόραση», ανέφερε στη συνέχεια η ηθοποιός στην κάμερα του Action24.

«Ήμουν 22 και τώρα είμαι 52. Δεν μου αρέσει να κάθομαι και να βλέπω τα παλιά. Δεν το αποστρέφομαι αλλά δεν μου προσφέρει και κάτι. Μια χαρά ήμουν και τότε, μια χαρά είμαι και τώρα», απαντά η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για το αν παρακολουθεί και σήμερα τον εαυτό της στη “θρυλική” σειρά του MEGA.

Για τα δημοσιεύματα που αφορούν στον γάμο της με τον Φάνη Μουρατίδη, η ίδια σχολιάζει: «Όσα γράφονται για εμάς συνήθως είναι άσχετα και άλλα αντί άλλων. Κρίση μπορεί να πέρασε ή να περνάει ένα ζευγάρι αλλά συνήθως για εμάς είναι άλλα αντί άλλων».

govastiletto.gr-Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Απαντά για τις φήμες χωρισμού από τον Φάνη Μουρατίδη