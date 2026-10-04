Μια ευχάριστη εξέλιξη στην προσωπική της ζωή αποκάλυψε η Άννα Μαρία Ψυχαράκη, καθώς ανακοίνωσε πως αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της.

Η νικήτρια του «Big Brother» μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει την ταυτότητα του αγαπημένου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η φωτογραφία που αποκάλυψε τον αρραβώνα

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Άννα Μαρία Ψυχαράκη ποζάρει κρατώντας το χέρι του συντρόφου της, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους followers της, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα της σχέσης τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, μάλιστα, αναφέρθηκε στην αγάπη και στον Θεό, δίνοντας έναν ιδιαίτερα προσωπικό και θρησκευτικό τόνο στην ανακοίνωσή της.

«Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι ιερό, ευλογημένο από τον Θεό. Ουδείς, λοιπόν, να μην τα βάζει με τη χάρη του Θεού όταν ενώνει 2 ανθρώπους που ζουν ο ένας για τον άλλον. Να σέβεστε την αγάπη του άλλου ώστε να ευλογηθείτε και εσείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν έχει μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον αρραβώνα ή τον σύντροφό της, επιλέγοντας να κρατήσει αυτή τη νέα σελίδα της ζωής της σε πιο προσωπικό επίπεδο.

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