Άννα Μαρία Βέλλη: Αποκαλύπτει πώς «έπεισε» τον σύντροφό της, Άκη Σβολάκη, να παντρευτούν

Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Άκης Σβολάκης πρόκειται να ενωθούν, την Κυριακή 10 Μαΐου, με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η γνωστή YouTuber και ο μέλλοντας σύζυγός της βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα σε πυρετώδεις προετοιμασίες και τώρα ανυπομονούν να απολαύσουν αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα της ζωής τους, φυσικά έχοντας στο πλευρό τους τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους τους.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν παντρευτούν, η Άννα Μαρία Βέλλη έκανε μια άκρως χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTοk, μέσω της οποίας αποκάλυψε πώς «έπεισε» τον αγαπημένο της να παντρευτούν.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα screenshot από μια συνομιλία τους, στο οποίο του λέει ότι αν παντρευτούν, δικαιούται από τη δουλειά του έξι μέρες άδεια. Ο ίδιος της απάντησε γελώντας και σημειώνοντας: «Ας το κάνουμε».

