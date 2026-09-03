Την ενόχλησή της για τα μηνύματα που δέχτηκε με αφορμή ένα πρόσφατο Instagram Story της εξέφρασε η Άννα Μαρία Βέλλη.

Η content creator και YouTuber αποφάσισε να απαντήσει μέσα από νέο βίντεο στο κανάλι της, αφού αρκετοί followers σχολίασαν την εμφάνισή της και συγκεκριμένα την κοιλιά της.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία στην οποία η κοιλιά της φαινόταν πιο φουσκωμένη. Αυτό ήταν αρκετό για να αρχίσουν οι ερωτήσεις σχετικά με το αν είναι έγκυος.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, τα μηνύματα ήταν αρκετά, με ορισμένους να χρησιμοποιούν ακόμη και emoji εγκύου, ενώ δεν έλειψαν σχόλια όπως «Είσαι έγκυος;» και «Εγκυούλα;».

Η Άννα Μαρία Βέλλη δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αισθάνθηκαν ότι μπορούν να σχολιάσουν το σώμα και την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου, μόνο και μόνο επειδή μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του στα social media.

Μέσα από την απάντησή της θέλησε ουσιαστικά να θέσει ένα όριο, υπενθυμίζοντας πως η παρουσία ενός ανθρώπου στα social media δεν σημαίνει ότι κάθε πτυχή της προσωπικής του ζωής είναι ανοιχτή προς σχολιασμό.

«Είμαι σε φάση “τι έχετε στο κεφάλι σας και κάνετε αυτή την ερώτηση“. Ρε παιδιά αλήθεια; Οι γυναίκες που κάνετε αυτή την ερώτηση όταν περιμένετε περίοδο δεν πρήζεστε; Καθυστέρηση δεν είχατε ποτέ στη ζωή σας, ανεξαρτήτως εγκυμοσύνης, να δείτε λίγο τις ορμόνες σας… ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω και τι να πω πια πάνω σε αυτό, γιατί ειλικρινά τα βλέπω δύο μέρες τα μηνύματα αυτά να έρχονται και είμαι σε φάση: ρε πάμε καλά;», είπε με έντονο ύφος η Άννα Μαρία.

Govastiletto.gr – Άννα Μαρία Βέλλη: Ταξίδι στην Αλάσκα με τον Άκη Σβολάκη