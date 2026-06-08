Μια ακόμη τρυφερή στιγμή από την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής τους μοιράστηκαν η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του πολιτικού γάμου στις 8 Μαΐου έπειτα από μια πολυετή σχέση, δημοσίευσε στα social media μία νέα φωτογραφία από την ημέρα του γάμου του.

Στο στιγμιότυπο οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, αποτυπώνοντας τη χαρά και τη συγκίνησή τους.

Η Άννα Μαρία Βέλλη είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ονειρευόταν έναν λιτό και ουσιαστικό γάμο, με λίγους αγαπημένους ανθρώπους στο πλευρό της και χωρίς περιττές τυπικότητες. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολούθησαν και στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Παρότι η γνωστή δημιουργός περιεχομένου κρατούσε για χρόνια τη σχέση της μακριά από τη δημοσιότητα, η κοινή πορεία με τον Άκη Σβολάκη εξελίχθηκε σταθερά και οδήγησε τελικά στον γάμο τους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν ξανά στα τέλη του 2020, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο που τους οδήγησε στη δημιουργία της δικής τους οικογένειας.

Μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σκωτία για τον μήνα του μέλιτος, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές της κοινής του ζωής ως νεόνυμφοι.