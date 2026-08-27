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Ένα ταξίδι διαφορετικό από τα συνηθισμένα πραγματοποίησε η Άννα Μαρία Βέλλη μαζί με τον σύζυγό της, Άκη Σβολάκη, επιλέγοντας την Αλάσκα για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή απόδραση.

Η content creator και παρουσιάστρια, ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγό της στην εντυπωσιακή περιοχή, και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το άγριο και επιβλητικό φυσικό τοπίο της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από την εμπειρία τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το ταξίδι.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, πρωταγωνιστούν οι εντυπωσιακοί παγετώνες, οι τεράστιοι όγκοι πάγου και τα μοναδικά τοπία της Αλάσκας. Η άγρια φύση και το ιδιαίτερο σκηνικό της περιοχής δημιουργούν εικόνες που εντυπωσιάζουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AnnaMaria Velli (@amiyiami)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AnnaMaria Velli (@amiyiami)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AnnaMaria Velli (@amiyiami)



Govastiletto.gr – Άννα Μαρία Βέλλη: Το αδημοσίευτο βίντεο από τον παραμυθένιο γάμο της