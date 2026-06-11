Μια τρυφερή αναδρομή στα social media έκανε η Άννα Μαρία Βέλλη, ακριβώς έναν μήνα μετά τον εντυπωσιακό γάμο της με τον Άκη Σβολάκη. Η δημοφιλής YouTuber, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στις 8 Μαΐου 2026 σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο TikTok ένα τρυφερό βίντεο.

Πρόκειται για ένα βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση όπου το ζευγάρι φαίνεται να λάμπει από ευτυχία, απολαμβάνοντας τον χορό του και τις πρώτες του στιγμές ως παντρεμένο.

Πάνω στο βίντεο έγραψε τη φράση: «Με εσένα ήτανε γραμμένο να δεθώ», ενώ στη λεζάντα δεν δίστασε να απαντήσει με χιούμορ σε όσους σχολιάζουν συχνά το γαμήλιο περιεχόμενό της. «Για τους haters για να έχουν να γράψουν πως κουράστηκαν με το γάμο content γιατί τους σκέφτομαι και τους συμπονώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους τους πιο αγαπημένους τους ανθρώπους. Την ημέρα εκείνη η YouTuber έλαμπε από ευτυχία, φορώντας ένα κομψό λευκό strapless νυφικό, ενώ ο σύζυγός της ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

govastiletto.gr -Άννα Μαρία Βέλλη: Το γαμήλιο πάρτι με τον Άκη Σβολάκη