Η Άννα Πρέλεβιτς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το μοντέλο και influencer εξήγησε τον λόγο που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον έκτο μήνα.

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία» εξομολογήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον Νικήτα Νομικό, αδελφό της Δούκισσας Νομικού.

Στη συνέχεια, μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του μωρού της. «Το έχασα στο πρώτο τρίμηνο. Και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει και άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει κι εγώ όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ και να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες λάθος, που φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα».

Η Σταρ Ελλάς 2010 εξομολογήθηκε: «Είχα πολλή αγωνία να ακούσουμε, τώρα δηλαδή σε αυτή την εγκυμοσύνη, να ακούσουμε καρδούλα σε όλους τους υπερήχους, γιατί εμείς κάπως έτσι το πάθαμε. Πήγαμε σε έναν προγραμματισμένο υπέρηχο και ενώ είχαμε ακούσει καρδούλα σε προηγούμενο υπέρηχο, σε αυτόν δεν ακούσαμε. Και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Οπότε σε όλους τους υπερήχους απλά περίμενα να ακούσω την καρδούλα, να ησυχάσω.

Ο άντρας μου ήταν βράχος. Δηλαδή θα το έλεγα και αν δεν με ρωτούσες. Ήταν δίπλα μου, δεν έφυγε στιγμή από το πλάι μου, δεν πήγαινε καν στη δουλειά του μέχρι να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Αλλά κι εγώ μόνη μου είχα πει ότι θα δώσω στον εαυτό μου κάποιες μέρες να θρηνήσω, να στεναχωρηθώ, να κλάψω και μετά να αλλάξω σελίδα. Δηλαδή, δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ξέρανε οι οικογένειές μας και πολύ στενοί μας φίλοι. Αυτοί που ξέρανε ότι είμαι και έγκυος».

