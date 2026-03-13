Χαρμόσυνα νέα για την Άννα Πρέλεβιτς και τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό, καθώς το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί!

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media με ένα τρυφερό βίντεο από την παραλία, όπου η μέλλουσα μαμά εμφανίζεται για πρώτη φορά να δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά «Me. You. Us», προκαλώντας αμέσως κύμα ευχών από φίλους, γνωστούς και διαδικτυακούς ακολούθους που έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για το ευχάριστο γεγονός.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, αδελφός της Δούκισσας Νομικού, είναι μαζί περίπου πέντε χρόνια.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021, όταν δημοσιεύθηκαν οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους. Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τον δεσμό τους με γάμο σε μια όμορφη τελετή στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι.

Τώρα, το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, περιμένοντας τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

