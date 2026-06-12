Άννα Πρέλεβιτς: Έκανε την πρώτη βόλτα με τις δίδυμες κόρες της

Η Άννα Πρέλεβιτς βιώνει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, η οποία πριν δύο μήνες έφερε στον κόσμο τα δίδυμα κοριτσάκια της, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.
Το μοντέλο και ο σύζυγός της απολαμβάνουν τη νέα ζωή τους και την καθημερινότητα ως γονείς, αφιερώνοντας όλο το χρόνο και την ενέργειά τους στις μικρές τους κόρες.
Οι πρώτες βόλτες τους έξω από το σπίτι έχουν ξεκινήσει ήδη και η Άννα δεν σταματά να απαθανατίζει τις πρώτες στιγμές τους μαζί.
Αυτή τη φορά, η οικογένεια πήγε μια βόλτα στην περιοχή των νοτίων προαστίων, όπου διαμένουν, όμως για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν μάρσιπο, δείχνοντας να το απολαμβάνουν.
Η Άννα Πρέλεβιτς ανέβασε μια φωτογραφία λίγο μετά τη βόλτα τους, γράφοντας: «Πρώτη φορά σε μάρσιπο σήμερα και μάλλον μας άρεσε πολύ».
govastiletto.gr – Άννα Πρέλεβιτς: Βόλτα με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό και τις νεογέννητες δίδυμες κόρες τους