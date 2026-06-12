Άννα Πρέλεβιτς: Έκανε την πρώτη βόλτα με τις δίδυμες κόρες της

Οι πρώτες βόλτες τους έξω από το σπίτι έχουν ξεκινήσει ήδη και η Άννα δεν σταματά να απαθανατίζει τις πρώτες στιγμές τους μαζί.

Αυτή τη φορά, η οικογένεια πήγε μια βόλτα στην περιοχή των νοτίων προαστίων, όπου διαμένουν, όμως για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν μάρσιπο, δείχνοντας να το απολαμβάνουν.

Η Άννα Πρέλεβιτς ανέβασε μια φωτογραφία λίγο μετά τη βόλτα τους, γράφοντας: «Πρώτη φορά σε μάρσιπο σήμερα και μάλλον μας άρεσε πολύ».

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