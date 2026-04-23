Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκε το baby shower της Άννας Πρέλεβιτς, λίγο πριν υποδεχθεί το πρώτο της παιδί. Την εντυπωσιακή γιορτή οργάνωσαν οι φίλες και η οικογένειά της, ενώ την παράσταση έκλεψε η κουνιάδα της, Δούκισσα Νομικού, η οποία μοίρασε στους παρευρισκόμενους αναμνηστικά δώρα από τη δική της συλλογή.

«Χθες ήταν από εκείνες τις μέρες που θα θυμάμαι για πάντα…! Γεμάτη αγάπη, γέλια και τόση συγκίνηση! Υπέροχες φίλες μου, μαμά μου, αδερφούλα μου, πεθερούλα μου, κουνιαδούλα μου… σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που κάνατε αυτή τη μέρα τόσο ξεχωριστή Πέρασα ΜΑΓΙΚΑ!

Νιώθω τόσο τυχερή που σας έχω δίπλα μου σε αυτή την τόσο όμορφη περίοδο της ζωής μου… Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους απίστευτα ταλαντούχους συνεργάτες που έκαναν τα πάντα να μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Πρέλεβιτς.

Σε συνέντευξή της στο Happy Day η Άννα Πρέλεβιτς είχε εξομολογηθεί για την εγκυμοσύνη της:

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία».

Μπορεί μέχρι στιγμής η εγκυμονούσα να μην έχει αποκαλύψει το φύλο του μωρού, τα ροζ μπαλόνια και το ροζ φόρεμα που επέλεξε για το baby shower πιθανόν να προδίδουν πως περιμένει κορίτσι!

