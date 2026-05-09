Σε γλυκιά αναμονή για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού βρίσκονται η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, με την πρώην Σταρ Ελλάς να μετρά πλέον αντίστροφα για τον τοκετό. Δύο μήνες μετά την επίσημη αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, η γνωστή Influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια άκρως τρυφερή φωτογράφιση.

Το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, το ζευγάρι πόζαρε μαζί στον φακό, αποτυπώνοντας την ευτυχία του λίγο πριν κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους.

«Our greatest blessing! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον @marinoskalyvas για το ταλέντο του και για τις εικόνες που θα κρατήσουμε μια ζωή» έγραψε η Άννα Πρέλεβιτς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία» εξομολογήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς σε συνέντευξη της στο Happy Day.

