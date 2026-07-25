Η αδερφή της Άννας Πρέλεβιτς μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον ιδιαίτερο δεσμό τους, μετά την επιστροφή της από τα επαγγελματικά της ταξίδια.

Η Τέα Πρέλεβιτς ανέβασε στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες από τη βόλτα που έκανε με τις μικρές ανιψιές της, δείχνοντας πόσο δεμένη είναι με την οικογένειά της. Άλλωστε, από τη στιγμή που η Άννα Πρέλεβιτς και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, υποδέχθηκαν στον κόσμο τις δίδυμες κόρες τους τον περασμένο Απρίλιο, η Τέα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους, ζώντας από κοντά τις πρώτες στιγμές της νέας τους καθημερινότητας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Τέα Πρέλεβιτς άνοιξε την καρδιά της, γράφοντας:

«Τους τελευταίους μήνες ταξιδεύω υπερβολικά πολύ λόγω της δουλειάς. Πάντα όμως, με το που γυρίζω, η πρώτη μου στάση είναι να δω τις μικρές μας πριγκίπισσες… Και εννοείται την Άννα. Μεγαλώνουν ήδη τόσο γρήγορα και εύχομαι, από μικρές, να έχουν την εικόνα της θείας πάντα κοντά τους. Εύχομαι να είμαστε ένα όμορφο, υποσυνείδητο πρότυπο για τις πριγκίπισσές μας και να μεγαλώσουν γνωρίζοντας τι ευλογία είναι να έχεις μια αδερφή στη ζωή σου».

Η σχέση της Άννας και της Τέας Πρέλεβιτς είναι γνωστό ότι ξεπερνά τα όρια της αδελφικής αγάπης. Οι δύο αδερφές έχουν επιλέξει να πορεύονται μαζί τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μιλούν δημόσια για τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει.

govastiletto.gr – Άννα Πρέλεβιτς: Έκανε την πρώτη βόλτα με τις δίδυμες κόρες