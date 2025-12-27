Σε μια πρωινή βόλτα στο κέντρο της Γλυφάδας «πέτυχε» ο φωτογραφικός φακός την Άννα Πρέλεβιτς και τον Νικήτα Νομικό.

Οι δυο τους απήλαυσαν τη χριστουγεννιάτικη βόλτα τους ντυμένοι casual και έδειχναν να αδιαφορούν για τα αδιάκριτα βλέμματα, έχοντας μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο.

Το μοντέλο βιώνει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του αγαπημένου της Νικήτα, με τον έρωτά τους μέρα με τη μέρα να δυναμώνει.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021, ενώ στις 27 Μαΐου 2023 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, παρουσία λίγων φίλων και συγγενών, όπως η αδερφή του γαμπρού Δούκισσα Νομικού, αλλά κι ο πατέρας της νύφης, ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Μπάνε Πρέλεβιτς.

Τόσο η Άννα Πρέλεβιτς όσο κι ο Νικήτας Νομικός είναι χαμηλών τόνων, χωρίς ωστόσο να κρύβουν την ευτυχία τους.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

