Το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα απολαμβάνει η Άννα Πρέλεβιτς, περίπου δυόμισι μήνες μετά τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της.

Η παρουσιάστρια ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της μαζί με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό, καθώς οι δυο τους προσαρμόζονται στη νέα καθημερινότητα, ως τετραμελής οικογένεια.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η εμφάνισή της προκάλεσε θετικά σχόλια, ωστόσο η ίδια έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε η εγκυμοσύνη στο σώμα της.

Όπως είχε αποκαλύψει, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πήρε συνολικά 22 κιλά και ξεκίνησε να επιστρέφει σταδιακά στη γυμναστική περίπου δύο μήνες μετά τον τοκετό, χωρίς πίεση, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της και στη φροντίδα των μωρών της.

Να θυμίσουμε ότι η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2023, ενώ τον περασμένο Απρίλιο απέκτησαν τις δίδυμες κόρες τους. Τα νεογέννητα ήρθαν στον κόσμο λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, και παρέμειναν για λίγες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, πριν επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με τους γονείς τους.

View this post on Instagram A post shared by Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

Govastiletto.gr – Άννα Πρέλεβιτς: Η βόλτα με την αδερφή της, Τέα και τις δίδυμες κόρες της