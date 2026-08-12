Τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές τους ως τετραμελής οικογένεια απολαμβάνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, έχοντας φυσικά στο επίκεντρο τις δίδυμες κόρες τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε στα social media ένα όμορφο βίντεο από την οικογενειακή τους απόδραση, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που περνούν όλοι μαζί.

Για τη διαμονή τους, η οικογένεια επέλεξε ένα εντυπωσιακό σπίτι με πισίνα και θέα προς τη θάλασσα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές. Η άνεση των δύο μικρών κοριτσιών φαίνεται πως αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ζευγάρι.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός κρατούν εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και επιλέγοντας να μοιράζονται με το κοινό μόνο όσα οι ίδιοι επιθυμούν.

Οι δίδυμες κόρες τους ήρθαν στον κόσμο λίγο νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει την είδηση της γέννησής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για ένα διάστημα, μέχρι που η Άννα Πρέλεβιτς αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά της δημόσια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

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Govastiletto.gr – Άννα Πρέλεβιτς – Νικήτας Νομικός: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τις δίδυμες κόρες τους