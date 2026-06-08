Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός ζουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά σε δίδυμα κοριτσάκια.

Το ζευγάρι ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας, ενώ η οικογένεια έχει ξεκινήσει τις βόλτες στην φύση.

Συγκεκριμένα, η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, ένα στιγμιότυπο του συζύγου της, Νικήτα Νομικού, κατά τη διάρκεια βόλτας με τις δίδυμες πριγκίπισσές τους.

Σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, ο Νικήτας Νομικός απαθανατίζεται να κάνει ένα ήρεμο περίπατο μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο κοντά στην οικογένειά του.

Η Άννα Πρέλεβιτς συνόδευσε το στιγμιότυπο με διακριτικά emojis, που φανερώνουν τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη νέα πραγματικότητα που βιώνουν ως γονείς.

Δείτε το οικογενειακό στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – «Η πιο όμορφη επέτειός μας!»: Η ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς για τα 3 χρόνια γάμου με τον Νικήτα Νομικό