Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, ήταν η φωτογραφία που μοιράστηκε με τη θρυλική Debbie Harry των Blondie, μια παρουσία που από μόνη της κουβαλάει ολόκληρη την ιστορία της νεοϋορκέζικης μουσικής σκηνής.

Οι δύο γυναίκες δεν συνδέονται μόνο φιλικά, αλλά και μέσα από μια κοινή διαδρομή σε projects του Amos Poe, ο οποίος έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στη διασταύρωση μουσικής και εικόνας.

Ο Poe, γνωστός ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του no wave cinema της Νέας Υόρκης, είχε ανακαλύψει και αναδείξει καλλιτέχνες, επηρεάζοντας βαθιά τη σκηνή των 70s και 80s.

Η Debbie Harry είχε πρωταγωνιστήσει σε μία από τις πρώτες του ταινίες, το Unmade Beds, ενώ η Άννα Ρεζάν είχε συμπρωταγωνιστήσει στο La commedia di Amos Poe, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η συνεργασία τους είχε επεκταθεί και σε ένα ιδιαίτερο PSA στο μετρό του Μανχάταν, με τη συμμετοχή του Paul McCartney, όπου η Άννα υποδυόταν μια ανδρόγυνη φιγούρα — ένα project που η ίδια θυμήθηκε και μοιράστηκε ξανά μέσα από το Instagram της.

Στη βραδιά μνήμης, οι στιγμές είχαν έντονο συναίσθημα: η Debbie Harry ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε a cappella στα 80 της, ο Jim Jarmusch μίλησε για την επιρροή που είχε ο Poe στη δική του πορεία, ενώ η Patti Smith έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα τιμώντας τον άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη μνήμη, τέχνη και συναίσθημα — ένας φόρος τιμής σε έναν δημιουργό που δεν έβλεπε ποτέ όρια ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη μουσική και την πόλη που τον ενέπνευσε.