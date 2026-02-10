Η influencer και μητέρα ενός παιδιού, Άννα Θεοδωρίδη βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube και αποκάλυψε πρώτη φορά ότι παντρεύτηκε με τον Light, μετά τη γέννηση του γιου τους.

Η Άννα Θεοδωρίδη περιέγραψε για τη γνωριμία της με τον δημοφιλή τράπερ: «Τώρα τον Σεπτέμβριο κλείνουμε πέντε χρόνια αλλά γνωριστήκαμε δύο χρόνια πριν τη σχέση. Είχαμε έναν κοινό γνωστό που είχε βρεθεί με τον Chris -ήταν κι αυτοί φίλοι- και βρέθηκα στην κουβέντα τους. Ο Chris με είχε δει από τα social media και είχε πει “αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτώ”. Μετά από λίγους μήνες γνωριστήκαμε σε ένα event και ήρθε και μου μίλησε. Έτσι γνωριστήκαμε αλλά δεν έγινε τίποτα τότε. Σκέψου ότι μεσολάβησαν δύο χρόνια».

Την τρόμαξε η δημοσιότητα

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι την τρόμαξε η δημοσιότητα και η προβολή που συνοδεύει τη ζωή του αγαπημένου της: «Δεν σου κρύβω ότι με τρόμαξε και λίγο ο χώρος του και έλεγα “πού να μπλέξω;”, ήταν και το lifestyle του πολύ διαφορετικό. Εκείνος έκανε κάποιες προσπάθειες αλλά εγώ ήμουν διστακτική. Του είπα τις σκέψεις μου και έδειχνε πολύ ενδιαφέρον, είχα δισταγμούς. Μου έλεγε “θα με γνωρίσεις”. Και όντως τον γνώρισα και τον ερωτεύτηκα αμέσως. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος».

Μάλιστα, η Άννα Θεοδωρίδη αποκάλυψε ότι έχει ήδη παντρευτεί με τον Light, αλλά ο θρησκευτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».

govastiletto.gr -Άννα Θεοδωρίδη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου της και η αποκάλυψη για τον Light – «Είναι πολύ καλός μπαμπάς»