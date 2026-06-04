Η Άννα Θεοδωρίδη είναι η εντυπωσιακή, και δυναμική, σύντροφος του Light , ενός από τους πιο δημοφιλείς και πολυσυζητημένους τράπερ της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με σπουδές στην Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, η Άννα Θεοδωρίδη δεν είναι απλώς «η σύζυγος ενός σταρ». Αποτελεί μια αυτόνομη, σύγχρονη γυναίκα που ισορροπεί με απόλυτη επιτυχία ανάμεσα στη μητρότητα, τη μόδα και τη δημόσια εικόνα της.

Το love story του ζευγαριού

Η σχέση της Άννας Θεοδωρίδη και του Light μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας, κατά τη διάρκεια των οποίων επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Παρά τη «σκληρή» εικόνα που προβάλλει ο τράπερ στη δουλειά του, στο πλευρό της Άννας Θεοδωρίδη δείχνει την πιο τρυφερή και υποστηρικτική του πλευρά.

Ο Light έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Άννα Θεοδωρίδη είναι ο άνθρωπος που τον ηρεμεί και του προσφέρει σταθερότητα.

Η μεγάλη αποκάλυψη έγινε από την ίδια την Άννα, στις αρχές του 2026, στη διαδικτυακή εκπομπή «Fashion Snap» του Παντελή Τουτουντζή. Το ζευγάρι έχει παντρευτεί ήδη με πολιτικό γάμο στην Ιταλία, ενώ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα λαμπερό πάρτι στην Ελλάδα.

Ο ερχομός του γιου τους

Η κορυφαία στιγμή της κοινής τους ζωής γράφτηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2025, όταν η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο ερχομός του γιου τους άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητες του ζευγαριού.

Ο Light, σε μια από τις πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις του στην εκπομπή Happy Day, είχε δηλώσει:

«Νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα μια τεράστια ευλογία. Είμαι τύπου Σκανδιναβός μπαμπάς: αλλάζω πάνες, ξέρω τα φάρμακα για τους κολικούς και μπορώ να φροντίσω άνετα το μωρό».

Η επικείμενη βάφτιση τον Ιούνιο στην Ελλάδα

Το ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει «γαμοβάφτιση», καθώς θέλουν να ζήσουν κάθε χαρά ξεχωριστά.

Η βάφτιση του μικρού έχει προγραμματιστεί να γίνει στις αρχές Ιουνίου στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο τράπερ, αν πρότεινε γαμοβάφτιση, η σύζυγός του θα αντιδρούσε έντονα, αφού θέλουν να γιορτάσουν το κάθε γεγονός με τη λαμπρότητα που του αξίζει.

Το επιχειρηματικό βήμα στη μόδα

Η Άννα Θεοδωρίδη δεν περιορίζεται στα φώτα της δημοσιότητας. Είναι η ιδιοκτήτρια και creative director του fashion brand XTC Studios .

Η εταιρεία ρούχων της εστιάζει σε σύγχρονα, streetstyle και edgy κομμάτια που αντανακλούν την προσωπική της αισθητική.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram και το site του brand, η ίδια προωθεί ρούχα που συνδυάζουν την άνεση με την υψηλή αισθητική. Έτσι, καταφέρνει να χτίσει το δικό της όνομα στο χώρο της ελληνικής μόδας, ανεξάρτητα από τη φήμη του συζύγου της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Theodoridi🍒 (@annathr)

Η Άννα Θεοδωρίδη αποδεικνύει ότι πίσω από ένα ισχυρό άνδρα, κρύβεται μια εξίσου δυναμική γυναίκα. Με το πτυχίο Ψυχολογίας, την επιτυχημένη επιχείρησή της και την αφοσίωσή της στην οικογένεια, αποτελεί το ιδανικό alter ego του Light. Διατηρεί μια ισορροπημένη στάση απέναντι στα media, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα του παιδιού της, ενώ παράλληλα μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές της καθημερινότητάς τους, αποπνέοντας αληθινή ευτυχία.

govastiletto.gr – Η οικογενειακή πλευρά του Light – Το τρυφερό στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Άννα Θεοδωρίδη