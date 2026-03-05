O Light και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον περασμένο Οκτώβριο! Συγκεκριμένα, η σύντροφος του τράπερ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, και η ζωή τους από τότε άλλαξε προς το καλύτερο.

Οι δύο γονείς είναι λάτρεις των social media και μοιράζονται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους τους στιγμιότυπα με τον μικρό πρίγκιπά τους. Αυτή τη φορά, η Άννα Θεοδωρίδη έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της μια δημοσίευση που σχετίζεται με τον μπέμπη της, αποκαλύπτοντας ότι έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την βάφτισή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, η ίδια αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει κουφέτα για τη βάφτιση του γιου της.

«Δοκίμασα κουφέτα για τη βάφτιση και έχω ήδη φάει 8», σημείωσε η Άννα Θεοδωρίδη στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

