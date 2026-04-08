Η Άννα Θεοδωρίδη και ο τράπερ Light είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz. Μετρούν περίπου 5 χρόνια σχέσης ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε πρόσφατα το ζευγάρι σε μία βραδινή του έξοδο μετά από καιρό. Συγκεκριμένα η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο NOX με την παρέα τους και διασκέδασαν με τις επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό μας και έδειχναν full in love!

Να θυμίζουμε η γνωστή Influencer Άννα Θεοδωρίδη βρέθηκε πριν δύο μήνες καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube κι αποκάλυψε πρώτη φορά ότι παντρεύτηκε με τον Light, μετά τη γέννηση του γιου τους.

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι ο θρησκευτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».

govastiletto.gr -Light: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του ένα μήνα μετά τη γέννησή του – Οι τρυφερές στιγμές με την Άννα Θεοδωρίδη