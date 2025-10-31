Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο γνωστός τράπερ Light, και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, αφού πριν από περίπου ένα μήνα, και πιο συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου κράτησαν για πρώτη φορά στα χέρια τους το πρώτο παιδί τους, καρπό του έρωτά τους.

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και από τότε πλέει σε πελάγη ευτυχίας και απολαμβάνει αξέχαστες οικογενειακές στιγμές.

Η Άννα Θεοδωρίδη έκανε τις πρώτες δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινό», μετά τη γέννηση του γιου της, με την ίδια να μιλά για το πώς το ζευγάρι βιώνει τις πρώτες μέρες ως νέοι γονείς: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. O Chris είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι πρώτα από όλα σύντροφος και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή όντως, το θέλαμε και οι δύο πάρα πολύ. οπότε τώρα που το έχουμε κιόλας και είναι καλά στην υγεία του, είμαστε τέλεια στη σχέση μας, το μωρό είναι τέλειο, όντως είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος.

Δεν λέω σε ποιον μοιάζει πιο πολύ, δεν θέλω. Εννοείται έχω άγχος, πρώτη φορά γίνομαι μαμά, έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του, έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο αλλά τελικά δεν έχω τόσο πλέον. Νόμιζα ότι θα φοβάμαι μη πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό, είμαι πολύ τυχερή όντως, κοιμάται. Είναι ενός μήνα το μωρό δεν ακούει τίποτα (σ.σ. τα τραγούδια του Light».

Δείτε το βίντεο:

