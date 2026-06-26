H Άννα Θεοδωρίδη γιόρτασε τα γενέθλιά της, διοργανώνοντας ένα λαμπερό πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα στο πλευρό της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο σύντροφός της, Light, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

Για την περίσταση, η Άννα Θεοδωρίδη επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο με φτερά, το οποίο τράβηξε τα όλα βλέμματα.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της γιορτής ήταν όταν ο Light εμφανίστηκε κρατώντας την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, χορεύοντας και δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η εορτάζουσα έσβησε τα κεράκια της, εμφανώς χαρούμενη και συγκινημένη, με τους φίλους της να την καταχειροκροτούν.

Στιγμιότυπα από το πάρτι μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο η ίδια, όσο και οι καλεσμένοι της, αποτυπώνοντας το κλίμα χαράς και διασκέδασης που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Govastiletto.gr – Light & Άννα Θεοδωρίδη: Βάφτισαν τον 8 μηνών γιο τους – Φωτογραφίες από την παραμυθένια τελετή