Ο Κωνστνατίνος Αρτσίτας αποκάλυψε, την Κυριακή 22 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το όνομα της νέας δισκογραφικής εταιρείας της Άννας Βίσση.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής αποκάλυψε: «Είχαμε πει ότι αποχωρεί από την Panik, αλλά θα έχουν μια ειδική συνεργασία με την Panik.

Όμως, η διάθεση των νέων τραγουδιών, όλα τα προηγούμενα τραγούδια, τα live και η κυκλοφορία των επόμενων θα έρχονται από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία. Η νέα της εταιρεία θα λέγεται “Vission Music”».

Μάλιστα, ανάμεσα στους λογαριασμούς που ακολουθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, το λόγκο της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, είναι όλοι οι στενοί συνεργάτες της τραγουδίστριας, η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, ο Νίκος Καρβέλας, την αδελφή της, τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, καθώς και το «Αθηνών Αρένα» που θα είναι η νέα της καλλιτεχνική στέγη.

govastiletto.gr – Η Άννα Βίσση το «έκαψε» στον Νίκο Βέρτη την Ημέρα της Γυναίκας – Δείτε βίντεο από τη βραδινή της έξοδο