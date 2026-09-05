Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει.

Το μεγάλο live αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ραντεβού της για τη φετινή χρονιά με την τραγουδίστρια να θέλει κάθε λεπτομέρεια να είναι προσεγμένη.

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε, την Παρασκευή 4/9, ότι ο καλλιτέχνης που θα αναλάβει να ανοίξει τη συναυλία της είναι ο Argy.

Ο Έλληνας global superstar Argy βρίσκεται στην κορυφαία στιγμή της πορείας του, ως ο Νο1 Έλληνας καλλιτέχνης παγκοσμίως στο Spotify.

Με εκατομμύρια ακροατές, εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs του κόσμου και συνεργασίες με ονόματα όπως οι David Guetta, Anyma και Armin van Buuren, ο Argy έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης dance σκηνής, με τα συνολικά streams του να ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο παγκοσμίως.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία καθώς οι δυο τους έχουν ήδη συνεργαστεί με την μουσική επιτυχία “Όλο Πιο Πάνω”, που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου και ο Argy ανέλαβε την παραγωγή.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ