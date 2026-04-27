Η Άννα Βίσση επιστρέφει δυναμικά με το νέο της τραγούδι «Αιγαίο», παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό music video που ήδη συζητιέται.

Το κομμάτι, σε δημιουργία του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Alex Papakonstantinou, έχει καταφέρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνει viral, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν στα social media.

Το video clip ξεχωρίζει για την έντονη καλλιτεχνική του προσέγγιση, με τη σκηνοθεσία να εστιάζει σε μια εσωτερική, σχεδόν βιωματική διαδρομή.

Η εικόνα και η κίνηση μπλέκονται με έντονο συμβολισμό, αποτυπώνοντας συναισθήματα όπως η μοναξιά και η απώλεια, που μετατρέπονται σταδιακά σε δύναμη και έκφραση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η συνεργασία με τον χορογράφο Jonny Vieco, γνωστό για τη δουλειά του με τον Harry Styles, προσθέτοντας μια διεθνή αισθητική στο αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήχηση στο κοινό.

