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Η Άννα Βίσση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της την πιο λαμπερή και ανανεωμένη εκδοχή της, ανεβάζοντας πριν από λίγες ώρες νέα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τη Νέα Υόρκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία αγαπά τις αλλαγές και δεν διστάζει να πειραματίζεται με την εικόνα της, υιοθέτησε ένα άκρως κολακευτικό και νεανικό hair look που ταιριάζει απόλυτα στη ροκ αλλά και κομψή προσωπικότητά της.