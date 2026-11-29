Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε σε Instagram Stories, η Άννα Βίσση διατήρησε το χαρακτηριστικό, φωτεινό ξανθό χρώμα και το ίσιο μήκος της, προσθέτοντας όμως πλούσιες, ανάλαφρες αφέλειες (fringe) που πέφτουν απαλά πάνω από τα φρύδια και πλαισιώνουν αρμονικά το πρόσωπό της. Το αποτέλεσμα προσδίδει φρεσκάδα, κίνηση και έναν διακριτικό παριζιάνικο αέρα στο συνολικό της στυλ.

Πίσω από αυτή τη νέα hair μεταμόρφωση βρίσκεται, για μια ακόμη φορά, ο στενός συνεργάτης της και διεθνούς φήμης hairstylist, Πάνος Παπανδριανός, ο οποίος επιμελείται συχνά τις εμφανίσεις της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια ποζάρει καθισμένη σε ένα κόκκινο καναπέ, φορώντας ένα total black σύνολο με ζιβάγκο και μαύρα μποτάκια, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λεζάντα «Still romantic…».

Ωστόσο, το δεύτερο στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους έκρυβε και μια ευχάριστη είδηση για τους θαυμαστές της. Σε ένα ζεστό, βραδινό σκηνικό με φόντο τα φώτα της Νέας Υόρκης, η Άννα Βίσση απαθανατίζεται να γελά αυθόρμητα δίπλα στον Πάνο Παπανδριανό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «New music… Old friend!».

Με αυτή τη φράση επιβεβαίωσε ότι το ταξίδι της στην αμερικανική μητρόπολη δεν συνδυάζεται μόνο με στιγμές χαλάρωσης και ανανέωσης, αλλά και με πυρετώδεις προετοιμασίες για τα επόμενα δισκογραφικά της βήματα.

Για μια ακόμη φορά, η Άννα Βίσση αποδεικνύει ότι παραμένει στην κορυφή των τάσεων, συνδυάζοντας τη διαχρονική γοητεία της με σύγχρονες πινελιές που κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Απαντά στο «Φίδι» του Νίκου Καρβέλα με στιγμιότυπα από τη Νέα Υόρκη