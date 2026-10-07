Η Άννα Βίσση θα περάσει τον φετινό χειμώνα χωρίς νυχτερινές εμφανίσεις, αφού τελικά δεν θα ανέβει στη σκηνή του «Αθηνών Αρένα», που είχε προγραμματιστεί να αποτελέσει το νέο της «σπίτι» για τη σεζόν 2026-2027.

Το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, που έχει περάσει στην ιδιοκτησία του ζεύγους Κούστα, βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε διαδικασία ριζικής ανακαίνισης, με τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Peter Marino να έχει αναλάβει τον σχεδιασμό. Ωστόσο, οι εργασίες δεν προχώρησαν με τον ρυθμό που είχε αρχικά υπολογιστεί, με αποτέλεσμα να μετατεθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του project.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα ήθελαν το κέντρο να μην είναι έτοιμο στην έναρξη της νέας νυχτερινής σεζόν. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστό ότι τα εγκαίνια είχαν μεταφερθεί για τον Φεβρουάριο, γεγονός που ήδη δημιουργούσε ερωτήματα για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της η Άννα Βίσση.

Η ρήξη της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και η αβεβαιότητα που προέκυψε γύρω από το ρεπερτόριο που θα παρουσίαζε στις επόμενες εμφανίσεις της έβαλαν νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Την οριστική απόφαση να μη γίνουν τελικά εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο συγκεκριμένο κέντρο κατά τη σεζόν 2026-2027 αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας το πρωί της Τετάρτης 7/10, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Άννα Βίσση έχει ήδη ενημερώσει τους στενούς συνεργάτες της για την εξέλιξη. Έτσι, οι θαυμαστές της θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την επόμενη σεζόν για να την απολαύσουν ξανά σε σταθερές νυχτερινές εμφανίσεις.

«Να πούμε κάτι και για τους μουσικούς που θα ακουστεί για πρώτη φορά. Μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση έπιασε τους μουσικούς και τους είπε είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργασθείτε. Δεν θα υπάρχει αυτόν τον χειμώνα το Αθηνών Αρένα, ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα» είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κέντρο θα ανοίξει τις πύλες του τον Οκτώβριο του 2027.

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