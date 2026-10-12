Στο Παρίσι ταξίδεψε η Άννα Βίσση έχοντας στο πλευρό της τη Δήμητρα Κούστα, όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων στη δικαστική διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με την κουμπάρα και συνεργάτιδά της, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία της Celine Dion. Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε την πληροφορία για την απόδραση των δύο γυναικών, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν είναι σαφές αν η αναχώρηση έγινε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής διαμάχης.

«Η πληροφορία λοιπόν που ξέρω εγώ και έχω διασταυρώσει είναι ότι αυτή τη στιγμή η Άννα Βίσση μαζί με την κουμπάρα της και συνεργάτιδά της στην εταιρεία παραγωγής, την κυρία Δήμητρα Κούστα, βρίσκονται στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Παρίσι», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, αφορμή για την εξόρμησή τους στάθηκε η επιστροφή της Celine Dion στις συναυλίες, με την Άννα Βίσση να ανυπομονεί να την παρακολουθήσει ξανά από κοντά.

«Η σπουδαία ερμηνεύτρια Celine Dion που φέτος δίνει μια σειρά από συναυλίες μετά από χρόνια απουσίας από τη σκηνή, είναι αυτή που αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την ωραία εξόρμηση. Η Άννα Βίσση λατρεύει τη Celine Dion», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονται ήδη στο Παρίσι, εκτιμώντας πως η αναχώρησή τους έγινε την Παρασκευή. Όπως ανέφερε, η συναυλία που πρόκειται να παρακολουθήσουν είναι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως φορολογική διάσταση αποκτά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μετά τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για ελέγχους της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με το MEGA, στο επίκεντρο βρίσκεται εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση του συνθέτη, με δηλωθέντα εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ελεγκτές επισκέφθηκαν την κατοικία του για την επίδοση εγγράφου σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες, με τον ίδιο να φέρεται ότι αντέδρασε έντονα και την κοινοποίηση να γίνεται τελικά ηλεκτρονικά.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: έσοδα και έξοδα, εισιτήρια, συμβόλαια, τιμολόγια και αμοιβές συντελεστών. Ελέγχεται επίσης η συναλλαγή που η πλευρά της τραγουδίστριας περιγράφει ως δάνειο 500.000 ευρώ προς τον Νίκο Καρβέλα, χαρακτηρισμό που εκείνος αμφισβητεί.

Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και στις εταιρείες παραγωγής προηγούμενων συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο και στο εξωτερικό. Η διερεύνηση των οικονομικών της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ, πάντως, δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση φορολογικής παράβασης, ούτε οι υποχρεώσεις των εταιρειών παραγωγής ταυτίζονται αυτομάτως με προσωπικές οφειλές της ερμηνεύτριας.

govastiletto.gr -Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση – Εξονυχιστικός έλεγχος σε εταιρείες, Καλλιμάρμαρο και συναυλίες εξωτερικού