Η Άννα Βίσση, μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να ταξιδέψει για λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Αρχικά βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου πέρασε χρόνο με την κόρη και τα εγγόνια της κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, επιλέγοντας να σταθεί κοντά στην οικογένειά της.

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media, ταξίδεψε στα εξωτικά Μπόρα Μπόρα της Γαλλικής Πολυνησίας, έναν προορισμό γνωστό για το φυσικό του κάλλος και την ηρεμία που προσφέρει.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη σε φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα και φορώντας τα γυαλιά ηλίου της, ενώ μοιράστηκε τη φράση «φρέσκος καλοκαιρινός αέρας».

