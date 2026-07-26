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Lifestyle

Άννα Βίσση: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σαρδηνία!

Περνά μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της...
Βασίλης Κοντζεδάκης
26.07.2026 | 13:30 UPD:26.07.2026, 12:16
Άννα Βίσση: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σαρδηνία!

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Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Μετά τη Γαλλική Ριβιέρα, σειρά είχε η Ιταλία και συγκεκριμένα η Σαρδηνία.

Οι κατάλευκες ακρογιαλιές της Σαρδηνίας και ο κοσμοπολίτικος αέρας της ήταν ικανά για να τραβήξουν την απόλυτη Ελληνίδα σταρ και να την επισκεφθεί.

Η τραγουδίστρια ανέβασε μια εικόνα της από ένα μεσημεριανό της γεύμα στο νότιο τμήμα του νησιού και εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, αποδεικνύοντας ότι περνά μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

 

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