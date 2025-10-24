Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Άννα Βίσση έζησε μια βραδιά αποθέωσης στο Παρίσι, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας της.

Η εμφάνισή της στην «πόλη του Φωτός» συγκέντρωσε πλήθος θαυμαστών, αλλά και αγαπημένων προσώπων, ανάμεσά τους ο Νίκος Καρβέλας και η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, που δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη μεγάλη στιγμή της τραγουδίστριας.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η Άννα Βίσση κάλεσε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή, δίνοντάς του το μικρόφωνο για να τραγουδήσουν μαζί το εμβληματικό κομμάτι «Καλοκαιρινές Διακοπές».

Το κοινό ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη μοναδική χημεία και τη μακροχρόνια καλλιτεχνική τους σχέση.

Η εμφάνιση αυτή στο Παρίσι ήταν ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής λάμψης και ενέργειας της Άννας Βίσση, που συνεχίζει να μαγεύει το κοινό της σε κάθε σκηνή της Ευρώπης.

