Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα γενναιόδωρη κίνηση προχώρησε η Άννα Βίσση απέναντι στους συνεργάτες της. Καθώς το νυχτερινό κέντρο «Αρένα» δεν θα είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποφάσισε να αποζημιώσει τους μουσικούς της με ένα μηνιαίο επίδομα για τη χαμένη περίοδο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς στην εγχώρια μουσική βιομηχανία είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες απλώς να αποδεσμεύουν τις ορχήστρες τους. Η Άννα Βίσση, ωστόσο, θέλησε να στηρίξει έμπρακτα την ομάδα της, δίνοντάς τους παράλληλα το «πράσινο φως» να εργαστούν όπου επιθυμούν μέχρι τη νέα τους συνεργασία.

Την ίδια στιγμή η ολική ανακαίνιση του νυχτερινού κέντρου δια χειρός του διάσημου αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο προχωρά ολοταχώς.

Τελικά δεν θα είναι έτοιμο τον Δεκέμβριο όπως είχε γραφτεί αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες ακόμη, αφού τα πάντα εξετάζονται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια από την ομάδα του Μαρίνο.

Στη Νέα Υόρκη

Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί η έναρξη των εμφανίσεών της το ερχόμενο φθινόπωρο, θα πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί η έντονη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα. Η απόφαση του συνθέτη να αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του για ζωντανές εμφανίσεις φέρνει την Άννα Βίσση σε δύσκολη θέση.

Πλέον, η ερμηνεύτρια υποχρεούται να ζητά την άδειά του για όσα από τα 400 τραγούδια του επιθυμεί να περιλάβει στο πρόγραμμα του «Αρένα» ή στις συναυλίες της —κάτι που με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει σχεδόν αδύνατο.

Αν και το περιβάλλον της διαψεύδει τις φήμες για επαφές με άλλους δημιουργούς, όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, τα πράγματα δείχνουν να είναι διαφορετικά.

govastiletto.gr -Η επόμενη μέρα για την Άννα Βίσση: Η αναζήτηση νέων συνθετών και οι επαφές με τον Γιώργο Σαμπάνη