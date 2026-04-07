Σύννεφα στις σχέσεις της Άννας Βίσση και της Χριστίνας Πολίτη, με τις δύο πάλαι ποτέ στενές φίλες να διακόπτουν την επικοινωνία τους στα social media. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το κλίμα ανάμεσά τους είναι βαρύ, με αποκορύφωμα ένα περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια, καθώς φέρεται να μην επετράπη η είσοδος στη δημοσιογράφο στο καμαρίνι της.

Οι πληροφορίες του Πάνου Κατσαρίδη

Το θέμα συζητήθηκε και στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον Πάνο Κατσαρίδη να μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες από το παρασκήνιο.

«Εδώ είναι μια στενάχωρη ιστορία. Η Άννα Βίσση καταρχάς, όπως έχει βαπτίσει τον γιο της Χριστίνας Πολίτη, πρώτον. Δεύτερον, η Χριστίνα Πολίτη όλοι ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια της Άννας Βίσση. Ήταν και είναι διαχρονικά. Δηλαδή με την έννοια ότι η Άννα Βίσση δεν έχει περάσει πάντα εύκολα, και σε δύσκολες στιγμές η Χριστίνα Πολίτη ήταν πάντα εκεί και τη στήριζε.

Αυτό που είναι γνωστό στη showbiz γενικότερα, είναι ότι η Άννα Βίσση, -όχι μόνο τη Χριστίνα Πολίτη, αλλά και άλλους ανθρώπους που ήταν στο στενό της περιβάλλον-, έχει απομακρύνει το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Χριστίνα Πολίτη, ας πούμε, το Σάββατο δεν ήτανε στο closing της Άννας Βίσση. Ήτανε στην Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά. Εχθές ήταν στον Αντώνη Ρέμο. Την έχουμε δει πολλές φορές στη Δέσποινα Βανδή. Δεν πηγαίνει πια. Έτσι; Είναι γνωστό.

Η τελευταία φορά νομίζω που εγώ θυμάμαι να είναι στην Άννα Βίσση είναι στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Από τον Σεπτέμβρη. Απλώς είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο μιας μεγάλης αλλαγής που έχει κάνει στη ζωή της η Άννα Βίσση.

Και αυτό που μπορώ να πω, μαθαίνω ότι το unfollow δεν έγινε από τη Χριστίνα Πολίτη. Έγινε από την Άννα Βίσση. Και έγινε και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό αν έγινε, δεν έγινε τώρα. Μου στέλνουν και μηνύματα τώρα, είναι ότι η Άννα Βίσση έκανε σειρά unfollow σε ανθρώπους που ενώ ήτανε κοντά… δεν είναι πλέον» είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κατσαρίδης στον ΑΝΤ1.

Πώς σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου τη ρήξη Βίσση – Πολίτη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε χαρακτηριστικά στο Happy Day: «Δεν θα έλεγα ότι μένουμε μόνο στο unfollow, έτσι; Υπάρχει μία ρήξη στις σχέσεις των δύο γυναικών που συνδέονται με μία φιλία 30 ετών και με μία κουμπαριά, γιατί η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι πλέον, αυτές οι δύο γυναίκες, δεν ανταλλάσσουν ούτε γεια… Από ότι λένε οι πληροφορίες μου, πέρα από το unfollow.

Ο λόγος φαίνεται πως είναι η νέα φιλία που έχει μπει στη ζωή της Άννας Βίσση, εννοώ τη φιλία που έχει, και επαγγελματική αλλά και προσωπική, με τη Δήμητρα Κούστα, που εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει το ελεύθερο, δεν είναι μόνο η Χριστίνα Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ζήλεψε τη φιλία, νομίζω ότι μπαίνει φραγή στις παλιές φιλίες της Άννας Βίσση».

