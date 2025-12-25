Φέτος τις γιορτές, η Άννα Βίσση επέλεξε έναν παραμυθένιο προορισμό για να απολαύσει πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια ταξίδεψε στο Courchevel της Γαλλίας, ένα από τα πιο φημισμένα και πολυτελή χιονοδρομικά θέρετρα παγκοσμίως. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις χιονισμένες Άλπεις, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, τους δύο εγγονούς της, Νίκο και Νέστορα, στους οποίους, όπως είναι γνωστό, τρέφει τεράστια αδυναμία και φυσικά την κουμπάρα της, Δήμητρα Μέρμηγκα Κούστα.

Η τραγουδίστρια φαίνεται μέσα από τα στιγμιότυπα ότι απολαμβάνει το χιονισμένο τοπίο και την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ενώ, δεν χορταίνει να περνά ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Πόσο κοστίζει η διαμονή στο πολυτελές θέρετρο

Το κόστος διαμονής στο Κουρσεβέλ για την τουριστική περίοδο 2025-2026 παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και την εποχή, με τις τιμές να κορυφώνονται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του νέου έτους.

Σύμφωνα με τα όσα καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες online, οι τιμές ξεκινάνε από 500€ το βράδυ σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, και φτάνει 2.800€ – 3.000€ σε ξενοδοχείο 5 αστέρων τον χειμώνα. Ο χειμώνας αποτελεί την περίοδο αιχμής (high season) για το συγκεκριμένο πολυτελές θέρετρο.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο μαγευτικό χιονισμένο τοπίο και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις για σκι, παράγοντες που καθιστούν τον προορισμό ιδιαίτερα δημοφιλή. Η επισκεψιμότητα, μάλιστα, εκτοξεύεται στα ύψη κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

