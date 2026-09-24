Άννα Βίσση: Δείτε για πρώτη φορά τη σκηνή-υπερπαραγωγή για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ!

Ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση μετρά αντίστροφα, με το ΟΑΚΑ να έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες πριν από το μεγάλο μουσικό ραντεβού, η κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 μπήκε αποκλειστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο και έδωσε τις πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή σκηνή που έχει στηθεί για την τραγουδίστρια.

Ο Θάνος Βάγιος βρέθηκε ζωντανά στο ΟΑΚΑ και μετέφερε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την υπερπαραγωγή που ετοιμάζεται. Όπως ανέφερε, περίπου 400 άνθρωποι εργάζονται καθημερινά με πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό του σταδίου αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της κατασκευής, τις γιγαντοοθόνες, τους μεταλλικούς πύργους και τη σκηνή που καταλαμβάνει το κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα μάλιστα με όσα μετέφεραν στην πρωινή εκπομπή, η συγκεκριμένη παραγωγή είναι τέτοιου μεγέθους, που αντίστοιχη κατασκευή δεν είχε στηθεί ούτε για τη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ.

Οι αριθμοί από μόνοι τους αποτυπώνουν το μέγεθος της βραδιάς. Περισσότεροι από 90.000 θεατές αναμένεται να περάσουν τις πύλες του ΟΑΚΑ, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι μπορεί να πλησιάσει ακόμη και τις 100.000. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια, με δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια να φεύγουν ήδη από τις πρώτες ώρες της προπώλησης και επιπλέον θέσεις να ανοίγουν στη συνέχεια.

Στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου έχει δημιουργηθεί μία εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, ώστε η Άννα Βίσση να μπορεί να απευθύνεται σε ολόκληρο το στάδιο και να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους θεατές από κάθε πλευρά. Γύρω της έχουν στηθεί τεράστιες οθόνες και ένας ολόκληρος μηχανισμός φωτισμού και ήχου, ειδικά σχεδιασμένος για το συγκεκριμένο show.

Η Άννα Βίσση πάτησε για πρώτη φορά στην πραγματική σκηνή του ΟΑΚΑ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας την πρώτη της πρόβα μέσα στο στάδιο. Μέχρι τότε, οι πρόβες γίνονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε δημιουργηθεί ως προσομοίωση της σκηνής, ώστε η ίδια, οι μουσικοί και οι άνθρωποι της παραγωγής να δουλεύουν πάνω στις κινήσεις, στις θέσεις και στη ροή του show πριν μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία από τις πρόβες λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ