Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφηκε ως μια από τις πλέον επιτυχημένες και πολυπληθείς εκδηλώσεις της τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 95.000 θεατές κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο στοίχημα στην πενηντάχρονη πορεία της τραγουδίστριας.

Όμως, πέρα από την καλλιτεχνική επιτυχία, η διοργάνωση είχε και μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική πλευρά. Την ευθύνη της παραγωγής είχε η εταιρεία D&A Productions, την οποία η Άννα Βίσση έχει ιδρύσει σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα, ενώ παράλληλα διατηρούν και τη Vission Music. Παρά τα συνολικά έσοδα που υπολογίζονται γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις των εισιτηρίων και τις χορηγικές συμφωνίες, το τελικό κόστος της παραγωγής εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, αγγίζοντας τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Η διατήρηση των τιμών των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για το εγχώριο κοινό – συγκριτικά με αντίστοιχες διεθνείς παραγωγές που έχουν φιλοξενηθεί στο στάδιο – κατέστησε σαφές ότι το εγχείρημα δεν θα άφηνε περιθώρια κερδών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική απόφαση της Άννας Βίσση ήταν να μη λάβει καμία απολύτως προσωπική αμοιβή. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Αθηνά Κλήμη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η τραγουδίστρια επέμεινε να εργαστεί αφιλοκερδώς, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο ήδη διογκωμένος προϋπολογισμός. Αντιμετωπίζοντας τη βραδιά ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τους θαυμαστές της, επέλεξε να απορροφήσει το κόστος υπέρ της ποιότητας του θεάματος, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελούσε για την ίδια μια κατάθεση ψυχής και όχι μια εμπορική δραστηριότητα.

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